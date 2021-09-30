Андрей Губин высказался о современных исполнителях

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Певец Андрей Губин высказался о современных исполнителях.
Андрей Губин высказался о современных исполнителях
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«Вот Хабиб — «Ягода-малинка», «Медуза» хорошая песня, Моргенштерн, или как его, тоже очень неплохо. Неплохая работа», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Мнение о современных певицах у Губина оказалось иное.

«Такое впечатление, что сидит на студии одна девушка и за всех поёт, а разные девушки ездят, изображают её, большой разницы в голосах вообще не слышу», — сказал артист.

По его словам, таких исполнительниц, как Алла Пугачёва, София Ротару, Эдита Пьеха и Людмила Зыкина, можно отличить с закрытыми глазами.

Ранее певица, композитор, поэт Любаша (Татьяна Залужная) рассказала о работе с Аллой Пугачёвой.

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