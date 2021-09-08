Певица Любаша рассказала о работе с Аллой Пугачёвой

Певица, композитор, поэт Любаша (Татьяна Залужная) рассказала о работе с Аллой Пугачёвой.

В беседе с изданием «Правда.Ру» она заявила, что встреча с такой личностью не могла не повлиять на неё.

«Мне повезло, что в самом начале московской карьеры мне встретилась такая певица, у которой можно было учиться. И я как автор почувствовала уверенность в себе, потому что для Аллы песни должны быть содержательные, в них должны быть драматургия, жизнь, поэзия», — пояснила Залужная.

Ранее российский певец Алексей Чумаков в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал, как относится к песенному конкурсу «Евровидение».