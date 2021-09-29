В Петербурге началось голосование по выбору новогодней ели для Дворцовой площади

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В Санкт-Петербурге началось голосование по выбору новогодней ели для Дворцовой площади. Оно продлится до 1 октября.
В Петербурге началось голосование по выбору новогодней ели для Дворцовой площади
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Опрос на тему «Какая ель должна украшать Дворцовую площадь в дни новогодних и рождественских праздников: настоящая или искусственная?» доступен на сайте «Петербургского дневника» и на страницах издания в соцсетях, а также по телефону.

Искусственная ель украшала площадь с 2013 года, но в 2020-м горожане выбрали настоящее дерево.

Ранее сообщалось, что в Конфедерации труда России предложили сделать 31 декабря выходным днём.

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