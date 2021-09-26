На Кубани завершилась активная фаза действия циклона

Опергруппы МЧС завершили работу на территории Краснодарского края, активная фаза действия циклона в регионе подошла к концу.

«В связи с улучшением метеорологических условий на территории края и стабилизации обстановки оперативные группы МЧС России завершили работу. Активная фаза действия циклона на территории края завершена», — приводит ТАСС данные МЧС России.

Вместе с этим в ведомстве отметили, что более 50 оперативных группировок местного самоуправления продолжают контролировать гидрологическую обстановку.

Ранее сообщалось о приведении в готовность 80 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тыс. человек на Кубани в связи с непогодой.