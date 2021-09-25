В МЧС рассказали о принятых мерах на Кубани в связи с непогодой
- РИА Новости
«Организована работа оперативных групп органов местного самоуправления по контролю за обстановкой. В готовность приведены 80 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тыс. человек», — цитирует ТАСС ведомство.
Отмечается, что пока эвакуация не требуется.
Также в МЧС добавили, что десять муниципальных образований переведены в режим функционирования повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что третья тренировка на Гран-при России отменена из-за дождя в Сочи.
Также утром 25 сентября стало известно, что в Сочи из-за ливня резко поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района, власти перекрыли трассу в районе посёлков Лоо, Вардане и Буу.