В МЧС рассказали о принятых мерах на Кубани в связи с непогодой

В пресс-службе МЧС России рассказали, какие меры предприняли спасатели из-за сильных дождей в Краснодарском крае.

«Организована работа оперативных групп органов местного самоуправления по контролю за обстановкой. В готовность приведены 80 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тыс. человек», — цитирует ТАСС ведомство.

Отмечается, что пока эвакуация не требуется.

Также в МЧС добавили, что десять муниципальных образований переведены в режим функционирования повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что третья тренировка на Гран-при России отменена из-за дождя в Сочи.

Также утром 25 сентября стало известно, что в Сочи из-за ливня резко поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района, власти перекрыли трассу в районе посёлков Лоо, Вардане и Буу.