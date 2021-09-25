В Сочи из-за ливней поднялся уровень воды в реке Буу

В Сочи из-за ливня резко поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района, власти перекрыли трассу в районе посёлков Лоо, Вардане и Буу.

Об этом сообщили в администрации города.

«Техника на месте, ливнёвки работают нормально, вода уходит. Как только осадки пройдут, дорогу почистят и движение возобновится. А пока просим всех автомобилистов временно воздержаться от поездок в данном районе», — сообщил и. о. начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Ситуация в городе в связи с осадками держится под контролем: на всех реках установлены автоматические датчики.

«Сообщений об опасном подъёме уровня воды пока больше не поступало», — отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

Как ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, на юге России до 28 сентября сохранится дождливая ветреная погода с температурой ниже климатической нормы.