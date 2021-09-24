Дворцовый мост в Петербурге украсили праздничной иллюминацией в честь Всемирного дня туризма

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На Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге появилась праздничная иллюминация в честь Всемирного дня туризма.
Дворцовый мост в Петербурге украсили праздничной иллюминацией в честь Всемирного дня туризма
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Chasovitin

Об этом сообщают «Невские новости».

Помимо ярко-голубой подсветки, на конструкции разместили тематические флаги. Праздничное оформление можно увидеть до 28 сентября.

В субботу, 25 сентября, в Петербурге разведут мосты в связи с торжественным парадом судов, приуроченным ко Всемирному дню туризма.

Ранее сообщалось, что в Петербурге признали региональным памятником Царскосельский железнодорожный мост через Обводный канал.

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