В Петербурге признали региональным памятником Царскосельский железнодорожный мост

В Санкт-Петербурге признали региональным памятником Царскосельский железнодорожный мост через Обводный канал.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

Объект внесли в единый государственный реестр по распоряжению председателя комитета Сергея Макарова.

«Царскосельский железнодорожный мост представляет собой хорошо сохранившийся образец транспортного сооружения начала XX века, выполненного в приёмах промышленного модерна с нестандартным применением обратных параболических арок центрального пролёта», — говорится в заключении государственной историко-культурной экспертизы.

В комитете отметили, что мост играет важную градостроительную роль в панорамах Обводного канала.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», КГИОП планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.