Синоптик предупредил о «барическом коллекторе» в столичном регионе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о «барическом коллекторе» в столичном регионе.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что в середине следующей недели сформируется мощный антициклональный фон, площадь которого постепенно будет расти.

«Барометры достигнут 760 мм рт. ст., что на 15 единиц выше нормы. Начнётся старое бабье лето с сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток. При таком аномально высоком атмосферном давлении мы как будто погрузимся в барический коллектор», — сказал Тишковец.

По его словам, это может негативно отразиться на метеочувствительных людях.

Ранее Тишковец рассказал о погоде в Центральной России.

Педиатр-иммунолог профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.