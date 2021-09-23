Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Центральной России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «в Центральную Россию пожалует старое бабье лето».

По его словам, «ситуация в атмосфере кардинально начнет меняться 28 сентября».

«Москва попадёт в центр этого атмосферного «купола» уже в среду. В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 мм рт. ст., что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет «ясно»: начнётся настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду», — цитирует ТАСС Тишковца.

При этом он сообщил, что «в среднем ночами воздух в столице станет остывать до 0...+ 5 °С, а днём сумеет прогреваться до +10...+15 °С».

Синоптик заявил, что «дефицит тепла будет компенсирован солнечным обилием — индекс ультрафиолета повысится с осеннего нуля до летних трёх единиц».

«Вместе с бабьим летом наступит и один из красивейших периодов года, который именуют золотой осенью», — добавил метеоролог.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в выходные.