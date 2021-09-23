Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в выходные

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в выходные.

По её словам, постепенно завершается период облачной, сырой и ветреной погоды.

«Сегодня ещё местами будет небольшой дождь, но температура будет повышаться до +10 °C. Мы уходим от холодного ненастья. В пятницу погода облачная, с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночи останутся на уровне +6...+8 °C, а дневная температура превысит отметку +10°C. В городе завтра +10...+12 °C», — сказала метеоролог.

Позднякова добавила, что температура воздуха вернётся к климатической норме, 25 сентября будет самым благоприятным днём.

«Существенных осадков не ожидается, ночь будет довольно тёплая. Дневная температура будет колебаться от +10 до +13 °C, будет преобладать южный ветер. Характер погоды поменяется в воскресенье по вине циклона. С запада время от времени будут приниматься дожди. Ночь останется довольно тёплой, дневная температура также останется пока на уровне +10 °C, но ветер сменится на северо-западный», — уточнила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что на российском юге до выходных будет сохраняться неустойчивая погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на несколько градусов.