Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в выходные

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в выходные.

По её словам, постепенно завершается период облачной, сырой и ветреной погоды.

«Сегодня ещё местами будет небольшой дождь, но температура будет повышаться до +10 °C. Мы уходим от холодного ненастья. В пятницу погода облачная, с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночи останутся на уровне +6...+8 °C, а дневная температура превысит отметку +10°C. В городе завтра +10...+12 °C», — сказала метеоролог.

Позднякова добавила, что температура воздуха вернётся к климатической норме, 25 сентября будет самым благоприятным днём.

«Существенных осадков не ожидается, ночь будет довольно тёплая. Дневная температура будет колебаться от +10 до +13 °C, будет преобладать южный ветер. Характер погоды поменяется в воскресенье по вине циклона. С запада время от времени будут приниматься дожди. Ночь останется довольно тёплой, дневная температура также останется пока на уровне +10 °C, но ветер сменится на северо-западный», — уточнила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что на российском юге до выходных будет сохраняться неустойчивая погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на несколько градусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить