На юге России до выходных сохранится похолодание

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что на российском юге до выходных будет сохраняться неустойчивая погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на несколько градусов.

«Ливни охватили регионы Северного Кавказа. Дожди... сохранятся там до выходных. Температура понизится до +12...+13 °С», — передаёт ТАСС прогноз синоптика.

По её мнению, господство прохладных воздушных масс будет ощущаться до субботы, 25 сентября.

«В выходные дни... ненастный вихрь уйдёт в Зауралье, а на его место распространится гребень азорского антициклона», — подытожила Волосюк, заметив, что в итоге дождевые тучи рассеются, а воздух прогреется.

Отмечается, что температура будет быстро повышаться и вернётся в климатическую норму.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что затяжные дожди продлятся практически всю неделю.

Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков прокомментировал похолодание в столичном регионе.