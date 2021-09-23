На юге России до выходных сохранится похолодание
«Ливни охватили регионы Северного Кавказа. Дожди... сохранятся там до выходных. Температура понизится до +12...+13 °С», — передаёт ТАСС прогноз синоптика.
По её мнению, господство прохладных воздушных масс будет ощущаться до субботы, 25 сентября.
«В выходные дни... ненастный вихрь уйдёт в Зауралье, а на его место распространится гребень азорского антициклона», — подытожила Волосюк, заметив, что в итоге дождевые тучи рассеются, а воздух прогреется.
Отмечается, что температура будет быстро повышаться и вернётся в климатическую норму.
Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что затяжные дожди продлятся практически всю неделю.
Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков прокомментировал похолодание в столичном регионе.