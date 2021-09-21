Синоптик прокомментировал похолодание в столичном регионе

Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков прокомментировал похолодание в столичном регионе.

«У нас есть три декады по десять дней. Две декады прошли. Сейчас у нас аномалия в 3,8 градуса холоднее нормы. По предварительным прогнозам, в последнюю декаду тоже жары не ждём, будет прохладно, температура ниже нормы, где-то чуть ближе к норме», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, вероятность того, что нынешний сентябрь станет самым холодным, есть, но нужно подождать.

Как уточнил Цыганков, обычно среднесуточная температура сентября составляет около +11 ˚С, причём за месяц она понижается практически на пять градусов.

Самым холодным сентябрь был в 2013 году, когда среднесуточная температура достигла +10,3 ˚С.

Ранее педиатр-иммунолог профессор доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.