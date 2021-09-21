Синоптик прокомментировал похолодание в столичном регионе

Короткая ссылка
Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков прокомментировал похолодание в столичном регионе.
Синоптик прокомментировал похолодание в столичном регионе
  • РИА Новости

«У нас есть три декады по десять дней. Две декады прошли. Сейчас у нас аномалия в 3,8 градуса холоднее нормы. По предварительным прогнозам, в последнюю декаду тоже жары не ждём, будет прохладно, температура ниже нормы, где-то чуть ближе к норме», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, вероятность того, что нынешний сентябрь станет самым холодным, есть, но нужно подождать.

Как уточнил Цыганков, обычно среднесуточная температура сентября составляет около +11 ˚С, причём за месяц она понижается практически на пять градусов.

Самым холодным сентябрь был в 2013 году, когда среднесуточная температура достигла +10,3 ˚С.

Ранее педиатр-иммунолог профессор доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить