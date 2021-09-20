Международный фестиваль «Территория» пройдёт с 1 по 17 октября в Москве

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Международный фестиваль — школа современного искусства «Территория» пройдёт с 1 по 17 октября в Москве.
Международный фестиваль «Территория» пройдёт с 1 по 17 октября в Москве
  • ©territoryfest.com

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Большинство вечерних мероприятий фестиваля пройдут в формате COVID-free. То есть будет стопроцентная рассадка в зале, но в соответствии с требованиями надо иметь сертификат вакцинации, результат ПЦР-теста или QR-код для переболевших», — заявил заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский.

Со своей стороны, глава Департамента культуры Александр Кибовский рассказал о важности фестиваля в нынешних условиях. По его словам, пандемия стала для мировой культуры шоковой терапией, которая отразилась и на аудитории.

«У многих возникло ощущение, что творческий процесс останавливается. Именно такие фестивали призваны показать, что это не так», — добавил он.

Должанский также сообщил, что темой фестиваля станет «Человек и мир». Программа включает драматические постановки, современный танец, академическую музыку и выставочные проекты.

Ранее сообщалось, что Международный фестиваль балета состоится с 22 по 29 сентября в Москве.

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