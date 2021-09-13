Международный фестиваль балета состоится 22—29 сентября в Москве

Международный фестиваль балета состоится с 22 по 29 сентября в Москве.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Зрителям представят постановки театра «Кремлёвский балет» под управлением народного артиста России Андрея Петрова.

Откроет фестиваль спектакль «Жизель» на музыку Адольфа Адана. 25 сентября можно будет увидеть «Баядерку», 26 сентября — «Руслана и Людмилу».

На 28 и 29 сентября запланированы показы балетов «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

Ранее солистка Мариинского театра заслуженная артистка России Александра Иосифиди в беседе с Nation News рассказала о профессии балерины.