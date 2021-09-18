Российский фестиваль «Кинотавр» открылся в Сочи. Об этом информирует ТАСС.

«В 32-й раз в Сочи собираются кинематографисты, чтобы представить свои собственные вселенные, свои собственные миры, чтобы предъявить их профессиональному сообществу, от которого зависит судьба авторского кинематографа, которому прежде всего необходима экспертная оценка», — заявил на открытии президент фестиваля Александр Роднянский.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXXII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Также приветствие участникам и гостям фестиваля направил российский премьер Михаил Мишустин.