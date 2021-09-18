Путин приветствовал участников и гостей кинофестиваля «Кинотавр»

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Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXXII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Оно опубликовано на сайте Кремля.
Путин приветствовал участников и гостей кинофестиваля «Кинотавр»
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Президент заявил, что «яркая, интересная, насыщенная программа и по-настоящему творческая атмосфера неизменно привлекают к «Кинотавру» внимание профессионального сообщества и широкой публики».

«По праву входя в число наиболее авторитетных и масштабных кинофестивалей России, он объединяет признанных мастеров и перспективных дебютантов, представляет фильмы самых разных жанров, знакомит с оригинальными взглядами режиссёров, актёров, операторов, сценаристов на современное искусство, на настоящее и будущее кинематографа, его значение для культуры, для нашего общества. Уверен, что нынешний «Кинотавр» продолжит лучшие культурные традиции нашей страны, преподнесёт немало приятных сюрпризов зрителям, подвигнет участников на новые идеи и замыслы, раскроет молодые таланты», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что Путин направил телеграмму участникам и гостям XXV Форума современной журналистики «Вся Россия — 2021».

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