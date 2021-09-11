Путин приветствовал участников форума современной журналистики «Вся Россия — 2021»

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму участникам и гостям XXV Форума современной журналистики «Вся Россия — 2021». Текст послания опубликован на сайте Кремля.

«Приветствую вас в Сочи на открытии юбилейного, XXV форума «Вся Россия — 2021». Стартовав в 1996 году, форум убедительно доказал свою востребованность и на протяжении многих лет служит развитию в нашей стране, в российских регионах современных, качественных СМИ, совершенствованию стандартов работы с информацией, укреплению авторитета и престижа журналистской профессии. Ваши встречи всегда становятся большим, значимым событием в медиасообществе и отличаются насыщенной повесткой, обстоятельным, заинтересованным общением участников. И конечно, от души поздравляю лауреатов премии «ТЭФИ-Мультимедиа», которая сегодня впервые вручается в рамках форума», — говорится в тексте.

Путин отметил, что «в эпоху цифровых технологий этот действительно уникальный проект объединил на одной конкурсной площадке представителей всех отраслей и направлений СМИ — как опытных мэтров, так и талантливую молодёжь — и нацелен на продвижение лучших традиций отечественной журналистики».

«Уверен, что форум «Вся Россия — 2021» пройдёт, как всегда, на высоком организационном, творческом уровне, а его участники в ходе заседаний, презентаций и круглых столов обсудят широкий круг актуальных проблем, обменяются опытом, новыми идеями и яркими замыслами», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня — 2021». Оно опубликовано на сайте Кремля.