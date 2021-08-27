Путин направил приветствие участникам фестиваля «Спасская башня — 2021»

Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня — 2021». Оно опубликовано на сайте Кремля.

«Сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня — 2021», — говорится в тексте.

Путин отметил, что этот фестиваль — «всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью».

«Объединяя лучших артистов и творческие коллективы из России и других стран, форум по праву славится богатой и насыщенной программой, самобытностью и разнообразием жанров, мастерством исполнителей, а главное — огромным количеством гостей. Ведь выступления участников можно увидеть не только на Красной площади, но и в парках и садах, на многочисленных концертных площадках столицы и Подмосковья. И конечно, глубокого уважения заслуживают традиционные благотворительный и просветительский проекты форума, а также искреннее стремление организаторов создать отдельное творческое пространство для юных зрителей», — заявил президент.

Ранее Путин поздравил участников, организаторов и гостей XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой с открытием.