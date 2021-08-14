Путин поздравил участников и организаторов конкурса Образцовой с открытием

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой с открытием.
Путин поздравил участников и организаторов конкурса Образцовой с открытием
  • РИА Новости

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Приветствую и поздравляю вас с открытием XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Отрадно, что ваш проект, задуманный и воплощённый в жизнь Еленой Васильевной Образцовой, успешно развивается, служит поддержке и профессиональному становлению одарённой молодёжи, приумножению легендарных традиций отечественной вокальной школы. И конечно, он содействует сбережению памяти об этом замечательном человеке, подлинной звезде мировой оперной сцены, талантливом педагоге и наставнике. Уверен, что и нынешний конкурс станет ярким событием в культурной, общественной жизни Северной столицы и всей страны, подарит организаторам и гостям прекрасную возможность услышать лучшие произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении начинающих артистов, насладиться неповторимой, вдохновляющей атмосферой прекрасного музыкального праздника», — говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить