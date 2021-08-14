Путин поздравил участников и организаторов конкурса Образцовой с открытием

Российский лидер Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой с открытием.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Приветствую и поздравляю вас с открытием XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Отрадно, что ваш проект, задуманный и воплощённый в жизнь Еленой Васильевной Образцовой, успешно развивается, служит поддержке и профессиональному становлению одарённой молодёжи, приумножению легендарных традиций отечественной вокальной школы. И конечно, он содействует сбережению памяти об этом замечательном человеке, подлинной звезде мировой оперной сцены, талантливом педагоге и наставнике. Уверен, что и нынешний конкурс станет ярким событием в культурной, общественной жизни Северной столицы и всей страны, подарит организаторам и гостям прекрасную возможность услышать лучшие произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении начинающих артистов, насладиться неповторимой, вдохновляющей атмосферой прекрасного музыкального праздника», — говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».