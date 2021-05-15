Путин направил приветствие участникам фестиваля «Российская студенческая весна»

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Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
Путин направил приветствие участникам фестиваля «Российская студенческая весна»
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Текст послания опубликован на сайте Кремля.

«Приветствую вас на открытии XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что «в нынешнем году он проходит в Нижнем Новгороде и призван стать одним из ярких и зрелищных мероприятий в рамках празднования 800-летия этого древнего, самобытного волжского города, который сегодня динамично развивается».

«Отрадно, что ваш многогранный, востребованный проект на протяжении долгого времени объединяет своими важными целями представителей молодого поколения из разных регионов страны, способствует реализации их талантов и возможностей, дружескому общению. Богатая программа фестиваля помогает юношам и девушкам приобрести практический опыт в творчестве и других сферах деятельности, знакомит их с лучшими традициями отечественного искусства. Убеждён, вы с пользой и удовольствием проведёте эти дни, обретёте новых товарищей», — добавил президент.

Ранее Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI гала-концерта общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!».

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