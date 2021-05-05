Путин направил приветствие участникам гала-концерта «Спасибо за верность, потомки!»

Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI гала-концерта общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!».

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«У истоков создания вашего замечательного творческого проекта стоял Василий Семёнович Лановой — настоящий патриот и гражданин. Он понимал исключительную важность сохранения для будущих поколений исторической правды о Великой Отечественной войне и её героях, отдавал этой благородной и востребованной работе много душевных сил и энергии. И каждый год именно по его инициативе Государственный Кремлёвский дворец становился центром проведения общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!», которая своей высокой миссией объединяла людей самых разных возрастов, профессий, интересов — ветеранов, участников волонтёрских, добровольческих организаций, военнослужащих, учащихся суворовских и кадетских училищ. Отрадно, что организаторы нынешнего мероприятия приняли решение продолжить дело Василия Семёновича Ланового», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что «такие масштабные, содержательные, истинно народные форумы чрезвычайно востребованы».

«Они обращают нас к ратной истории Отечества, имеют огромное значение для воспитания молодёжи. И конечно, от души поздравляю всех присутствующих с наступающим Днём Победы», — добавил глава государства.

Ранее Путин направил приветствие участникам III Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».