Путин направил приветствие участникам фестиваля «Дорога на Ялту»

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам III Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отрадно, что с каждым годом ваш фестиваль расширяет творческие горизонты, обогащает свою программу новыми замечательными произведениями. И сегодня в Крыму, в преддверии Дня Великой Победы, вновь встречаются артисты из разных стран, чтобы исполнить на родных языках лучшие песни военных лет и, конечно, пообщаться со своими коллегами и друзьями. Убеждён, что фестиваль пройдёт успешно, в тёплой, праздничной атмосфере, оставит у всех присутствующих самые добрые и незабываемые впечатления», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в Ялте состоится ежегодный международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Мероприятие будет проведено с 26 апреля по 3 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить