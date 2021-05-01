Путин направил приветствие участникам фестиваля «Дорога на Ялту»

Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам III Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отрадно, что с каждым годом ваш фестиваль расширяет творческие горизонты, обогащает свою программу новыми замечательными произведениями. И сегодня в Крыму, в преддверии Дня Великой Победы, вновь встречаются артисты из разных стран, чтобы исполнить на родных языках лучшие песни военных лет и, конечно, пообщаться со своими коллегами и друзьями. Убеждён, что фестиваль пройдёт успешно, в тёплой, праздничной атмосфере, оставит у всех присутствующих самые добрые и незабываемые впечатления», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в Ялте состоится ежегодный международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Мероприятие будет проведено с 26 апреля по 3 мая.