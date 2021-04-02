В Крыму состоится музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

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В Ялте состоится ежегодный международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Мероприятие будет проведено с 26 апреля по 3 мая.
В Крыму состоится музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»
  • © doroganayaltu.ru

Организатор мероприятия — фонд «Гуманитарный мир» — провёл презентацию фестиваля 2 апреля в Москве. В презентации в том числе приняли участие художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс, президент фестиваля Андрей Кондрашов и председатель жюри фестиваля народный артист РСФСР Лев Лещенко.

В ходе церемонии организаторы рассказали о том, как будет проходить фестиваль в 2021 году. 

«Фестиваль помогает лучше познакомить зарубежную аудиторию с российским и советским песенным искусством и способствует поддержанию существующего уважительного отношения к песням военных лет, сохраняющим историческую память о великом подвиге советского народа», — сообщили организаторы. 

В фестивале примут участие зарубежные исполнители, прошедшие предварительный отбор, а также артисты российской эстрады.  

В финале конкурсной программы фестиваля зарубежные конкурсанты совместно с российскими артистами исполнят дуэтом популярные песни, посвящённые Великой Отечественной войне.

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