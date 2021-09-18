Мишустин приветствовал участников и гостей кинофестиваля «Кинотавр»

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Российский премьер Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям XXXII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Оно опубликовано на сайте правительства.
Мишустин приветствовал участников и гостей кинофестиваля «Кинотавр»
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Он отметил, что «многие годы фестиваль знакомит зрителей с главными тенденциями российского кино и является важной диалоговой площадкой для представителей киноиндустрии».

Премьер-министр заявил, что «в этом году в программе «Кинотавра» представлены картины самых разных жанров, серьёзные авторские работы, интересные дебюты и фильмы, отмеченные наградами международных киносмотров».

«Уверен, что интересом также будут пользоваться презентация сериальных проектов, встречи с представителями ведущих российских онлайн-платформ и мастер-классы. Желаю участникам заслуженных побед, гостям — незабываемых впечатлений», — добавил Мишустин.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXXII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

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