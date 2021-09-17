Основателя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина перевели из реанимации в обычную палату

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Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, который находится в больнице Екатеринбурга с поражением лёгких, переведён из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил его брат.
Основателя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина перевели из реанимации в обычную палату
  • © Владимир Бурдин
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«Владимира перевели в общую палату. Состояние, сказали, ещё тяжелое, но в реанимации места другим нужны. Он уже сегодня сам маме с чужого телефона звонил», — написал он на странице музыканта в соцсети «ВКонтакте»

27 августа стало известно, что Бурдин находится в реанимации в коме. Позднее сообщалось, что он пришёл в сознание.

Песни Бурдина исполняли группы «Пилот», «Смысловые галлюцинации», «Ковчег» и другие.

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