Основателя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина перевели из реанимации в обычную палату

Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, который находится в больнице Екатеринбурга с поражением лёгких, переведён из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил его брат.

«Владимира перевели в общую палату. Состояние, сказали, ещё тяжелое, но в реанимации места другим нужны. Он уже сегодня сам маме с чужого телефона звонил», — написал он на странице музыканта в соцсети «ВКонтакте».

27 августа стало известно, что Бурдин находится в реанимации в коме. Позднее сообщалось, что он пришёл в сознание.

Песни Бурдина исполняли группы «Пилот», «Смысловые галлюцинации», «Ковчег» и другие.