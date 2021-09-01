Впавший в кому основатель «Смысловых галлюцинаций» пришёл в сознание

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Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, впавший в кому, пришёл в сознание. Об этом сообщил его брат.
Впавший в кому основатель «Смысловых галлюцинаций» пришёл в сознание
  • © Владимир Бурдин
  • vk.com

«Ночью состояние у Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ», — написал он на странице музыканта в соцсети «ВКонтакте»

По словам брата, у Бурдина очень сильное поражение лёгких, прогнозы врачи пока сделать не могут.

27 августа стало известно, что артист находится в реанимации в коме.

Песни Бурдина исполняли группы «Пилот», «Смысловые галлюцинации», «Ковчег» и другие.

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