Впавший в кому основатель «Смысловых галлюцинаций» пришёл в сознание
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«Ночью состояние у Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ», — написал он на странице музыканта в соцсети «ВКонтакте».
По словам брата, у Бурдина очень сильное поражение лёгких, прогнозы врачи пока сделать не могут.
27 августа стало известно, что артист находится в реанимации в коме.
Песни Бурдина исполняли группы «Пилот», «Смысловые галлюцинации», «Ковчег» и другие.