Впавший в кому основатель «Смысловых галлюцинаций» пришёл в сознание

Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, впавший в кому, пришёл в сознание. Об этом сообщил его брат.

«Ночью состояние у Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ», — написал он на странице музыканта в соцсети «ВКонтакте».

По словам брата, у Бурдина очень сильное поражение лёгких, прогнозы врачи пока сделать не могут.

27 августа стало известно, что артист находится в реанимации в коме.

Песни Бурдина исполняли группы «Пилот», «Смысловые галлюцинации», «Ковчег» и другие.