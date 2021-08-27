Основатель группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому

Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин находится в реанимации больницы в коме. Об этом сообщается на странице артиста во «ВКонтакте».

«Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме», — говорится в сообщении.

Брат музыканта в комментариях к посту уточнил, что состояние Бурдина крайне тяжёлое, он подключён к ИВЛ, у него 80-процентное поражение лёгких, сильно повреждён мозг.

По его словам, COVID-19 пока не подтверждён — нет результатов теста, но скорее всего, это он.

Песни Бурдина исполняли группы «Пилот», «Смысловые галлюцинации», «Ковчег» и другие.