Основатель группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому
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«Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме», — говорится в сообщении.
Брат музыканта в комментариях к посту уточнил, что состояние Бурдина крайне тяжёлое, он подключён к ИВЛ, у него 80-процентное поражение лёгких, сильно повреждён мозг.
По его словам, COVID-19 пока не подтверждён — нет результатов теста, но скорее всего, это он.
Песни Бурдина исполняли группы «Пилот», «Смысловые галлюцинации», «Ковчег» и другие.