Евгений Миронов рассказал о своём отношении к Камчатке

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Художественный руководитель Государственного театра наций, инициатор первого Международного Тихоокеанского фестиваля Евгений Миронов рассказал о своём отношении к Камчатке.
Евгений Миронов рассказал о своём отношении к Камчатке
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«Когда я учился в школе, мы жили в военном городке в Саратовской области. И вот стали выселять гражданских и предложили родителям на выбор два города: Гродно в Белоруссии и Петропавловск-Камчатский. И я умолял родителей поехать на Камчатку. Я никогда не был отличником по географии, но в тот год выучил всё. Рисовал сопки, океан, изучал историю и природу края», — заявил он в беседе с ИА PrimaMedia.

По словам артиста, мечта не осуществилась, но с тех пор тайна края земли засела у него в голове.

Как отметил Миронов, он открыл для себя Дальний Восток уже в достаточно взрослом возрасте — это и поездки на Сахалин, и посещение арсеньевских мест для съёмки фильма в Приморье, и знакомство с Долиной гейзеров, с озёрами и вулканами Камчатки в 2020 году.

«Я облетел и объехал всю Камчатку, и для меня это потрясение. По-моему, это самое красивое место на Земле. Оно сосредоточило в себе всё: там есть и Сибирь, и Норвегия, Исландия. Все виды флоры и фауны, какие существуют, я видел там воочию», — добавил артист.

Ранее Миронов рассказал о Международном тихоокеанском театральном фестивале.

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