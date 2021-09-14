Евгений Миронов рассказал о Международном тихоокеанском театральном фестивале

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Народный артист России Евгений Миронов, член Совета по культуре и искусству при президенте России, художественный руководитель Государственного театра наций, рассказал о Международном тихоокеанском театральном фестивале.
Евгений Миронов рассказал о Международном тихоокеанском театральном фестивале
  • © kino-teatr.ru

«Приморский край — это такое удивительное место, что я подумал: «Как же до сих пор никому в голову не пришло провести там Международный тихоокеанский фестиваль?» Край нашей страны — и такое стечение культурных кодов, традиций. Рядом — Япония, Китай, Корея», — заявил он в беседе с ИА PrimaMedia.

По его словам, если говорить в целом про Тихоокеанский регион, то там есть и Австралия, и даже Америка.

«Мне кажется, мы очень вовремя задумали международный театральный фестиваль. О Владивостоке узнают во всём мире и будут рассказывать, насколько он ещё и культурно развит», — отметил Миронов.

Как напомнил артист, в городе пять театров, в том числе Приморская сцена Мариинского театра.

Ранее сообщалось, что в рамках Международного тихоокеанского театрального фестиваля с 23 сентября по 7 октября пройдут мастер-классы, лекции, творческие встречи.

Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.

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