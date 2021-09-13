В рамках Тихоокеанского театрального фестиваля пройдут мастер-классы и лекции

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В рамках Международного Тихоокеанского театрального фестиваля с 23 сентября по 7 октября пройдут мастер-классы, лекции, творческие встречи.
В рамках Тихоокеанского театрального фестиваля пройдут мастер-классы и лекции
  • © Международный Тихоокеанский театральный фестиваль
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов.

В частности, запланирована творческая встреча народного артиста России Евгения Миронова со студентами, актёрами и зрителями.

Также состоятся лекции «Какой же он — зарубежный театр?» и «Театр до и после пандемии».

С 1 по 3 октября преподаватель Школы-студии МХАТ Диана Фокина прочитает цикл лекций «История театрального дела в России».

Фестиваль будет проходить c 24 сентября по 9 октября во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что на сцене Московского Губернского театра открылся IV Международный Большой детский фестиваль.

Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.

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