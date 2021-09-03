На сцене Московского Губернского театра открылся международный детский фестиваль

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На сцене Московского Губернского театра открылся IV Международный Большой детский фестиваль.
На сцене Московского Губернского театра открылся международный детский фестиваль
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

В течение двух с половиной месяцев дети смогут увидеть спектакли, цирковые шоу, кино и мультфильмы. Также их ждут творческие встречи с писателями.

«Наш фестиваль растёт: помимо основной программы, которую мы показываем в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, каждый год мы ещё будем выезжать в регионы и показывать спектакли, кино и анимационные фильмы, ставшие лауреатами конкурсной программы», — заявил худрук фестиваля Сергей Безруков.

Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.

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