Продюсер рассказала о подготовке актёров для фильма «Небо»

Короткая ссылка
Генпродюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко рассказала о подготовке актёров к съемкам фильма «Небо» о лётчике Олеге Пешкове, погибшем в Сирии.
Продюсер рассказала о подготовке актёров для фильма «Небо»
  • © Кадр из фильма «Небо» (2020)

«Особое внимание мы уделяли технической и практической реалистичности — именно поэтому актёрский состав проходил двухнедельную подготовку в лагере Сил специальных операций, а саму картину снимали не в декорациях, а непосредственно в полевых условиях и в Сирии», — заявила Юрченко.

По её словам, создатели фильма хотели достоверно отразить события. Она подчеркнула, что снять подобные сцены без работы консультантов от Минобороны России кинематографистам было бы сложно.

В центре сюжета картины — подполковник Сошников и капитан Муравьёв в исполнении Игоря Петренко («Звезда», «Водитель для Веры») и Ивана Батарева («Ржев»). Прототипами героев стали военный лётчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин. В 2015 году в рамках военной операции они вылетели в Сирию. После того как их Су-24 был сбит, экипаж катапультировался. Мурахтину удалось спастись, а Пешкова расстреляли боевики.

Премьера запланирована на 7 октября.

Ранее сообщалось, что в сети вышел трейлер фильма «Небо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить