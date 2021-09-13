Продюсер рассказала о подготовке актёров для фильма «Небо»

Генпродюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко рассказала о подготовке актёров к съемкам фильма «Небо» о лётчике Олеге Пешкове, погибшем в Сирии.

«Особое внимание мы уделяли технической и практической реалистичности — именно поэтому актёрский состав проходил двухнедельную подготовку в лагере Сил специальных операций, а саму картину снимали не в декорациях, а непосредственно в полевых условиях и в Сирии», — заявила Юрченко.

По её словам, создатели фильма хотели достоверно отразить события. Она подчеркнула, что снять подобные сцены без работы консультантов от Минобороны России кинематографистам было бы сложно.

В центре сюжета картины — подполковник Сошников и капитан Муравьёв в исполнении Игоря Петренко («Звезда», «Водитель для Веры») и Ивана Батарева («Ржев»). Прототипами героев стали военный лётчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин. В 2015 году в рамках военной операции они вылетели в Сирию. После того как их Су-24 был сбит, экипаж катапультировался. Мурахтину удалось спастись, а Пешкова расстреляли боевики.

Премьера запланирована на 7 октября.

Ранее сообщалось, что в сети вышел трейлер фильма «Небо».