В сети вышел трейлер фильма «Небо»

В интернете появился трейлер ленты Игоря Копылова «Небо», основанной на событиях 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

В центре сюжета картины — подполковник Сошников и капитан Муравьёв в исполнении Игоря Петренко («Звезда», «Водитель для Веры») и Ивана Батарева («Ржев»). Прототипами героев стали военный лётчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин. В 2015 году в рамках военной операции они вылетели в Сирию. После того как их Су-24 был сбит, экипаж катапультировался. Мурахтину удалось спастись, а Пешкова расстреляли боевики.

«Это рассказ о том, что человек до конца, до последнего дня был верен своей присяге, своему долгу. И это история о подвиге во имя жизни. Мы, без всяких преувеличений, живём благодаря таким поступкам. Поэтому нам очень хотелось создать кино, при просмотре которого любой зритель в кинозале воспринимал бы происходящее на экране как относящееся непосредственно к нему. В фильме очень много важных общечеловеческих вещей», — говорит Игорь Копылов.

Готовясь к съёмкам, актёры несколько месяцев тренировались вместе с военнослужащими. Кроме того, консультантом проекта выступил сам Константин Мурахтин. Также кинематографистам помогали другие лётчики.

«Присутствие Константина Мурахтина на площадке придавало уверенность в том, что ты делаешь в кадре. Я всё время озирался, всё время поглядывал на него, ждал какой-то критики: так или не так. Он подходил, где-то что-то поправлял. От него исходила мощнейшая поддержка! Нам помогали и другие лётчики, технический персонал, работники взлётной полосы. Такая от них поддержка, такое уважение и какая-то вера в нас шли! Мы чувствовали себя на очень серьёзной страховке в этом смысле», — вспоминает Игорь Петренко.

Премьера запланирована на 7 октября.

Ранее один из продюсеров проекта, глава «Триикс Медиа» Инесса Юрченко рассказала, где проходили съёмки фильма.