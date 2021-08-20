Стала известна дата премьеры фильма «Небо»

Фильм «Небо» о погибшем в Сирии в 2015 году лётчике Олеге Пешкове выйдет в прокат 7 октября, сообщили в пресс-службе компании «Триикс Медиа».

В ноябре 2015 года Олег Пешков вместе со штурманом Константином Мурахтиным вылетел в Сирию для нанесения удара на севере страны. Его бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем. Экипаж катапультировался, и Мурахтину удалось спастись. Пешков же был расстрелян с земли боевиками. Ему присудили звание Героя России посмертно, а Константин Мурахтин был удостоен ордена Мужества.

Главные герои фильма режиссёра Игоря Копылова — подполковник Сошников и капитан Муравьев, чьими прототипами стали Олег Пешков и Константин Мурахтин. Роли исполнили Игорь Петренко («Звезда», «Водитель для Веры») и Иван Батарев («Ржев») соответственно. Также в картине снимались Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак, Мария Миронова и другие актёры.

Как отмечает один из продюсеров проекта, глава «Триикс Медиа» Инесса Юрченко, «Небо» — первый фильм, рассказывающий о российской военной операции в Сирии. Он снимался непосредственно на месте боевых действий. Эпизоды со смертью Пешкова и спасением Мурахтина кинематографисты стремились показать максимально достоверно.

Ранее Инесса Юрченко рассказала, как шла работа над сценарием фильма «Небо».