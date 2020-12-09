В России снимают фильм о сбитом в Сирии бомбардировщике Су-24

Российские кинематографисты работают над созданием военной драмы «Небо» про экипаж самолёта Су-24, сбитого турецким истребителем в Сирии в 2015 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера компании «Триикс Медиа» Инессу Юрченко, авторы ленты не ставили перед собой цель снять документальный проект, полностью реконструирующий затронутые события. Главные герои, чьими прототипами стали лётчики Олег Пешков и Константин Мурахтин, представляют собой собирательные образы российских военнослужащих.

«Это история, основанная на реальных событиях и вобравшая биографии огромного числа русских офицеров», — объяснил режиссёр и сценарист проекта Игорь Копылов.

При этом ключевые сцены фильма будут показаны максимально достоверно. Для этого, прежде чем писать сценарий, Копылов общался с очевидцами событий и их близкими. На съёмках использовалась настоящая военная техника. Кроме того, команда консультировалась с экспертами.

«Сценарий смотрели все военные специалисты по своей области. Нам хотелось отразить события достоверно. Потому что есть специфика сленга, есть определённые вещи, важные для профессионалов, которые мы знать не можем», — рассказала Юрченко.

Часть съёмок прошла в Сирии, на аэродроме Хмеймим и в городе Тартус. Продюсер подчеркнула, что это было необходимо для воссоздания нужной атмосферы.

Лётчика Су-24 в картине играет Игорь Петренко, а роль министра обороны России досталась Анатолию Коту. Также в проекте задействованы Иван Батарев и Сергей Губанов.

Известно, что в фильме появится президент России, но имя исполнителя его роли авторы ленты пока предпочитают держать в тайне.

Ожидается, что картина выйдет на экраны в 2021 году.