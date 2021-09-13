Синоптик предупредил о «глубокой холодной яме» в Центральном федеральном округе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни в ЦФО.

«Центральный федеральный округ ожидает глубокая холодная яма, то есть холодная погода — с температурой на 2—4 °C ниже нормы. Понижение температуры, прохождение холодного фронта сегодня днём, уже ближе к вечеру», — рассказал синоптик.

По его словам, уже завтра ожидается «ненастный день», а температура составит +10…+12 °C.

«Происходят достаточно серьёзные и кардинальные изменения синоптической ситуации, потому что на место циклона, который быстро уходит на Полярный Урал, приходит гребень высокого давления с восточными и северо-восточными ветрами, которые будут довлеть над северной половиной большей части европейской территории России, в первую очередь над ЦФО», — заявил Шувалов.

Ранее синоптики предупредили о заморозках в ХМАО.