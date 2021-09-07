В Гидрометцентре прогнозируют потепление в Москве с 8 сентября

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальный холод в столице закончится уже 8 сентября.
В Гидрометцентре прогнозируют потепление в Москве с 8 сентября
  • Pixabay

«Было очень холодное начало месяца... за 21 год нынешнего века эта пятидневка стала самой холодной», — приводит ТАСС замечание Вильфанда.

По его словам, температура 5 сентября соответствовала климатической норме на 5 октября.

Как заявил учёный, уже 8 сентября, в среду, температура повысится до +15...+17 °C.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, что постепенное потепление вскоре придёт в Москву.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице начнётся бабье лето.

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