Синоптик рассказал о постепенном потеплении в Москве на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«У нас раньше стояли антициклоны, всё лето практически, и закачивали жаркий воздух с юга... Сейчас пришёл с запада циклон, встал над Балтикой, Скандинавией, Баренцевым морем. Воздух качается холодный, арктический. Начало осени как раз совпало с похолоданием. Этот циклон у нас практически до четверга стоит, поэтому погода холодная. Сегодня в ночь — +1...+3 °С, днём завтра — +10...+12 °С, в ночь на вторник — +4...+6 °С, днём — +12...+14 °С. Медленно-медленно теплеет», — пояснил Цыганков.

Синоптик добавил, что в среду ночью ожидается +9...+11 °С, а днём — +15...+17 °С.

«В ночь на четверг — +9...+14 °С, днём — +17...+22 °С. Все дни облачно с прояснениями, небольшие дожди. Предварительно, к пятнице — небольшой рост давления. Уже переменная облачность, без осадков, но ветер ещё северный и северо-западный. За счёт солнышка температура чуть-чуть поднимется. Если сегодня, завтра и послезавтра (температура. — RT) ниже нормы, то начиная со среды температура приближается к многолетней норме по Москве», — заключил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе ожидается бабье лето.