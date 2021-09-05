В Гидрометцентре спрогнозировали бабье лето в Москве на следующей неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе ожидается бабье лето.

«Во вторник (7 сентября. — RT) всё-таки будет постепенно проглядывать солнышко, дневные температуры составят +10...+15 °С. В среду уже температура превысит +15 °С — будет +14...+16 °С днём. И, по предварительным расчётам, в четверг потеплеет до +14...+19 °С. Это уже вполне нормальная погода. Такая холодная погода, как сейчас, — это предтеча потепления. Его можно будет ассоциировать с бабьим летом, потепление будет весьма комфортное», — цитирует его ТАСС.

Синоптик добавил, что настоящее бабье лето можно уже наблюдать на Урале — в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Там температура воздуха прогревается до +26...+27 °С.

При этом, по словам Вильфанда, высокие температуры зафиксированы и на юге Западной Сибири, где в настоящий момент термометры показывают до +30 °С.

«Это и в Омской, и в Томской, и в Кемеровской, и в Новосибирской областях. А в Алтайском крае — даже до +32 °С. В Якутии также температура будет выше (нормы. —RT) — на 8 °С. Разгул летнего буйства», — отметил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что приход бабьего лета стоит ожидать во второй половине сентября.

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