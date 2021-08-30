Метеоролог Леус рассказал, когда в Москву придёт бабье лето

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной. Приход бабьего лета стоит ожидать во второй половине месяца.

На вопрос, будет ли в Москве бабье лето, метеоролог ответил в беседе с НСН.

«Будет обязательно. Пока конкретные даты неизвестны, но бабье лето в Москве настанет во второй половине сентября. Третья и четвёртая недели сентября будут заметно теплее, чем первая половина месяца. Тогда и произойдёт возврат к более тёплой погоде, которая называется бабьим летом. А насколько продолжительным будет этот процесс и сколько будет таких тёплых волн — может быть, они ещё будут и в октябре, — это пока неясно», — сказал Леус.

Он отметил, что в столичном регионе температура ниже климатической нормы будет держаться до 6—7 сентября.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о заморозках в Челябинской области.