Метеоролог Леус рассказал, когда в Москву придёт бабье лето

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной. Приход бабьего лета стоит ожидать во второй половине месяца.
Метеоролог Леус рассказал, когда в Москву придёт бабье лето
  • РИА Новости

На вопрос, будет ли в Москве бабье лето, метеоролог ответил в беседе с НСН.

«Будет обязательно. Пока конкретные даты неизвестны, но бабье лето в Москве настанет во второй половине сентября. Третья и четвёртая недели сентября будут заметно теплее, чем первая половина месяца. Тогда и произойдёт возврат к более тёплой погоде, которая называется бабьим летом. А насколько продолжительным будет этот процесс и сколько будет таких тёплых волн — может быть, они ещё будут и в октябре, — это пока неясно», — сказал Леус.

Он отметил, что в столичном регионе температура ниже климатической нормы будет держаться до 6—7 сентября.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о заморозках в Челябинской области.

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