Метеоролог рассказала, когда в Москву придёт бабье лето

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столицу придёт бабье лето.

«К нам вернётся погода более тёплая, соответствующая сентябрю. Повышение температуры начнётся с середины этой недели. А вот период уже такой тёплой погоды, когда температура дойдёт до значений, превышающих климатическую норму, можно ожидать в ближайшие выходные дни, 11 и 12 сентября», — сказала Позднякова в беседе с «Москвой 24».

Ночи станут теплее, а дневная температура приблизится к отметке +20 °С, сказала она, отметив, что этот период тёплой, сухой, солнечной погоды продержится не слишком долго. Примерно после 15 сентября температура, по предварительным прогнозам, понизится и будет ниже климатической нормы.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается похолодание до +15 °С.