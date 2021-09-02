У памятника Довлатову в Петербурге установили фигуру собаки

У памятника писателю Сергею Довлатову в Санкт-Петербурге установили фигуру собаки.

Об этом сообщают «Невские новости».

Фокстерьер Глафира, о которой Довлатов часто упоминал в своих произведениях, изготовлена из стального листа и изображена в движении рядом с писателем.

Памятник автору был установлен на улице Рубинштейна в 2016 году. Единый ансамбль — фигура писателя, стоящая в дверном проёме, письменный стол с печатной машинкой, стулья — призван передать атмосферу, царившую в квартире Довлатова.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга состоится акция в честь Довлатова.

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