В центре Петербурга пройдёт акция в честь Довлатова

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В центре Санкт-Петербурга состоится акция в честь писателя Сергея Довлатова.
В центре Петербурга пройдёт акция в честь Довлатова
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Её проводит «Петербургский дневник» совместно с фестивалем «День Д».

С 3 по 4 сентября с 14:00 до 18:00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также на Дворцовом мосту с помощью системы распределённого звука прозвучат произведения писателя.

Начнётся акция с чтения мемуаров «Ремесло» — первой книги Довлатова, изданной на Западе. Будет включена запись самого автора.

Сборник рассказов «Чемодан» прозвучит в исполнении актёра Максима Виторгана, сборник «Наши» — в исполнении актёра Максима Суханова. Также в акции примут участие актёры Михаил Полицеймако и Ефим Шифрин.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что библиотеки Москвы и Нижнего Новгорода запустили совместный проект «420 км слов», посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода.

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