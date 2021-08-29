Солист Rammstein не выступит на фестивале в Тверской области

Вокалист рок-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн не выступит на мероприятии в Тверской области. Об этом сообщил организатор фестиваля, предприниматель Максим Ларин.

«Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор предупредил организаторов фестиваля в Тверской области, где планирует выступить Линдеманн, о коронавирусных ограничениях на проведение массовых мероприятий.

28 августа в сети появились сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов пришли в гостиничный номер, где остановился Тилль Линдеманн.