Солист Rammstein не выступит на фестивале в Тверской области
- Reuters
«Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор предупредил организаторов фестиваля в Тверской области, где планирует выступить Линдеманн, о коронавирусных ограничениях на проведение массовых мероприятий.
28 августа в сети появились сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов пришли в гостиничный номер, где остановился Тилль Линдеманн.