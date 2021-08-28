Очевидцы сообщили, что сотрудники правоохранительных органов пришли в номер Линдеманна под Тверью
- © STAR-MEDIA
- globallookpress.com
Как сообщили очевидцы, к Линдеманну, который находится в Завидове, пришла полиция.
Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на одной из которых сам музыкант, на другой — люди в штатском, которые, как утверждается, работают в правоохранительных органах.
Официально эта информация не подтверждена, о причинах визита также не сообщается.
По данным источника Интерфакса, сотрудники правоохранительных органов «провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидове, где остановился Линдеманн». Музыкант при этом присутствовал, а «проверка проводилась в рамках заявления», пишет агентство.
4 и 5 сентября Линдеманн выступит на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в качестве специального гостя.