Очевидцы сообщили, что сотрудники правоохранительных органов пришли в номер Линдеманна под Тверью

Сотрудники правоохранительных органов пришли в гостиничный номер в Тверской области, где остановился солист Rammstein Тилль Линдеманн.

Как сообщили очевидцы, к Линдеманну, который находится в Завидове, пришла полиция.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на одной из которых сам музыкант, на другой — люди в штатском, которые, как утверждается, работают в правоохранительных органах.

Официально эта информация не подтверждена, о причинах визита также не сообщается.

По данным источника Интерфакса, сотрудники правоохранительных органов «провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидове, где остановился Линдеманн». Музыкант при этом присутствовал, а «проверка проводилась в рамках заявления», пишет агентство.

4 и 5 сентября Линдеманн выступит на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в качестве специального гостя.