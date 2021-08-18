Лидер группы Rammstein Линдеманн выступит на фестивале «Спасская башня»

Короткая ссылка
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн 4 и 5 сентября выступит на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в качестве специального гостя.
Лидер группы Rammstein Линдеманн выступит на фестивале «Спасская башня»
  • © Frederic Kern/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Москва 24».

«Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября», — рассказали организаторы мероприятия.

Ранее руководитель дирекции военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов рассказал о подготовке к его открытию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить