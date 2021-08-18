Лидер группы Rammstein Линдеманн выступит на фестивале «Спасская башня»

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн 4 и 5 сентября выступит на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в качестве специального гостя.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября», — рассказали организаторы мероприятия.

Ранее руководитель дирекции военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов рассказал о подготовке к его открытию.