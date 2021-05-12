Руководитель дирекции фестиваля «Спасская башня» рассказал о подготовке к его открытию

Руководитель дирекции военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов рассказал, что открытие мероприятия запланировано на 27 августа, а подготовка к нему идёт полным ходом.

В беседе с «Российской газетой» Сергей Смирнов рассказал, что местом проведения 14-го фестиваля «Спасская башня» станет Красная площадь. Он также отметил, что фестиваль пройдёт в условиях соблюдения мер эпидемиологического контроля.

«Детский городок будет, готовим традиционную программу. Но проводить будем с учётом актуальных на момент проведения ограничений. Подготовка идёт полным ходом. Окончательное решение будет, конечно, принято накануне открытия фестиваля, ориентировочно — в августе, когда будет понятна эпидемиологическая ситуация. Хотя мне даже это слово неприятно произносить», — сказал Сергей Смирнов.

Он, в частности, отметил, что распространение билетов идёт в соответствии с действующими ограничениями, которые приняты на уровне руководства Москвы.

Ранее, как сообщала НСН, организаторы рассказали подробности о музыкальном фестивале «Нашествие», который состоится с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове.