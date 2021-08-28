Роспотребнадзор предупредил организаторов концерта Линдеманна об антиковидных ограничениях

Короткая ссылка
Роспотребнадзор предупредил организаторов фестиваля в Тверской области, где планирует выступить лидер Rammstein Тилль Линдеманн, об антиковидных ограничениях на проведение массовых мероприятий.
Роспотребнадзор предупредил организаторов концерта Линдеманна об антиковидных ограничениях
  • © Frederic Kern/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как напомнило ведомство, в регионе действуют ограничения на проведения массовых мероприятий, численность участников и зрителей которых не должна превышать 500 человек.

«Управление проинформировало организаторов фестиваля (руководителей холдинга «Афанасий» и ООО «Прайм маркетинг»), представителя приглашённого артиста Тилля Линдеманна — (Анара) Рейбанда, что проведение фестиваля без соблюдения вышеуказанных ограничений категорически недопустимо, поскольку это создаст угрозу жизни и здоровью граждан, которое влечёт за собой нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в случае выявления которых предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России, а также уголовная ответственность по ч. 1 ст. 236 УК России», — приводит ТАСС заявление Роспотребнадзора.

Ранее в сети появились сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов пришли в гостиничный номер в Тверской области, где остановился Тилль Линдеманн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить