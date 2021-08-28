Роспотребнадзор предупредил организаторов концерта Линдеманна об антиковидных ограничениях

Роспотребнадзор предупредил организаторов фестиваля в Тверской области, где планирует выступить лидер Rammstein Тилль Линдеманн, об антиковидных ограничениях на проведение массовых мероприятий.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как напомнило ведомство, в регионе действуют ограничения на проведения массовых мероприятий, численность участников и зрителей которых не должна превышать 500 человек.

«Управление проинформировало организаторов фестиваля (руководителей холдинга «Афанасий» и ООО «Прайм маркетинг»), представителя приглашённого артиста Тилля Линдеманна — (Анара) Рейбанда, что проведение фестиваля без соблюдения вышеуказанных ограничений категорически недопустимо, поскольку это создаст угрозу жизни и здоровью граждан, которое влечёт за собой нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в случае выявления которых предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России, а также уголовная ответственность по ч. 1 ст. 236 УК России», — приводит ТАСС заявление Роспотребнадзора.

Ранее в сети появились сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов пришли в гостиничный номер в Тверской области, где остановился Тилль Линдеманн.