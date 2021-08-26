«Одноклассники» запустили конструктор стикеров

Короткая ссылка
В социальной сети «Одноклассники» появилась возможность создавать собственные стикеры. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Одноклассники» запустили конструктор стикеров
  • © РИА Новости

Отмечается, что для того, чтобы создать собственный стикер, необходимо при написании нового сообщения нажать на иконку стикеров и перейти в раздел «Конструктор».

В открывшемся окне пользователю нужно выбрать понравившийся фон, добавить текст и отправить готовый стикер собеседнику.

Таким образом, с помощью специального конструктора пользователи «Одноклассников» смогут легко создать стикеры и мемы даже без навыков владения фоторедакторами.

Ранее сообщалось, что в «Одноклассниках» прошёл Всероссийский экспертный марафон по ипотеке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить