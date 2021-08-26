«Одноклассники» запустили конструктор стикеров

В социальной сети «Одноклассники» появилась возможность создавать собственные стикеры. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что для того, чтобы создать собственный стикер, необходимо при написании нового сообщения нажать на иконку стикеров и перейти в раздел «Конструктор».

В открывшемся окне пользователю нужно выбрать понравившийся фон, добавить текст и отправить готовый стикер собеседнику.

Таким образом, с помощью специального конструктора пользователи «Одноклассников» смогут легко создать стикеры и мемы даже без навыков владения фоторедакторами.

Ранее сообщалось, что в «Одноклассниках» прошёл Всероссийский экспертный марафон по ипотеке.